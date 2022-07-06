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За пять месяцев экспорт IТ-услуг, несмотря на войну, вырос на 27% – Опендатабот

Среда, 6 июля 2022, 09:35 - Алексей Павлыш

IT-услуги стали единственной сферой бизнеса, выросшей в 2022 году по сравнению с 2021 - на 27%: за 5 месяцев этого года доля IT во всем экспорте услуг составила 46% против 37% годом ранее.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

За 5 месяцев текущего года доля IT во всем экспорте услуг составила 46%. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 37%.

С января по май 2022 года весь экспорт услуг остался на уровне соответствующего периода прошлого года – 6,8 млрд долларов. В то же время экспорт товаров упал на 20% - с 22,5 млрд до 17,9 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Падение зафиксировано в основных категориях, таких как черные металлы – 38%, продовольствие – 6%.

 

При этом география экспорта товаров тоже изменилась.

В 2021 году доли Европы и Азии в общем объеме были почти одинаковы - 38% и 40% соответственно. Зато в 2022 году доля Европы выросла вдвое и экспорте 78% (2080 млн долл с 2651 млн долл), добавляют в Опендатабот.

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Экспорт в Европу за период январь-май 2022 года увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, экспорт в Азию сократился на 86%, в Америку на 67%, до Африки на 84%.

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IT экспорт Украина компании бизнес
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