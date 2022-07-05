На Харьковщине арестовали активы российских компаний более чем на 40 миллионов

Суд арестовал имущество 13 частных предприятий, косвенно способствующих военной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора.

"Речь идет о 13 частных предприятиях, которые косвенно способствуют военной агрессии РФ против Украины. Их учредители и конечные бенефициары – граждане и юридические лица страны-агрессора".

Каждое из них перечисляет полученные в Украине доходы на счета материнских компаний, которые, в свою очередь, уплачивают налоги в государственный бюджет РФ", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что это компании разных отраслей: они занимаются торговлей топливом, продуктами питания, табачными изделиями, производством бытовой техники, медицинским оборудованием и т.д.

По решению Киевского районного суда г. Харькова наложили арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний на общую сумму более 40 млн. грн.

В дальнейшем имущество будет передано в АРМА.

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"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется ГУНП в Харьковской области по факту легализации имущества, полученного преступным путем, в крупном размере (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления СБУ в Харьковской области. Информационное обеспечение проводит ГУ ГНС в Харьковской области", - добавили в ОГП.

Экономическая правда