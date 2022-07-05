Укрпочта запустила в июле работу еще 48 передвижных отделений

С начала июля еще 48 передвижных отделений "Укрпочты" начали обслуживать 440 сел Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областей: почтовые и финансовые услуги компании получат 175 тыс. жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Не останавливаемся и двигаемся по плану внедрения передвижных отделений, чтобы все больше жителей обеспечить услугами Укрпочты. С июля к проекту добавились еще 48 передвижных отделений в Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Наши работники на авто будут доставлять жителям пенсии, соцвыплаты, посылки, продукты, лекарства. Здесь же можно будет оформить подписку, переводы. Укрпочта помогает там, где в этом больше нуждаются наши граждане - в самой отдаленной деревне или только освобожденной территории", - заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Так, в Житомирской области начало работу 14 бригад передвижных отделений, которые будут обслуживать 143 населенных пункта и 38 тысяч жителей получат полный доступ к услугам.

В Тернопольской области выехали на маршруты до 119 сел 14 передвижных отделений для предоставления услуг компании почти для 57 тысяч жителей.

В Хмельницкой области начали работу 17 передвижных отделений с точками базирования в Каменец-Подольском и Городке: они будут обслуживать более 80 тысяч жителей 178 сел.

ВИДЕО ДНЯ

"Передвижные отделения – это возможность жителям по месту жительства получить более широкий спектр услуг в будущем (цифровые и банковские услуги в каждом населенном пункте страны).

А еще – выполнять социально важную функцию доставки пенсий и социальных пособий, особенно на территориях, которые были временно оккупированы или вблизи зон, где проходят активные боевые действия. именно благодаря передвижным отделениям Укрпочта едва ли не единственная компания, которая смогла оказывать услуги по всей территории Украины с начала войны", - пояснили в компании.

В Укрпочте ранее сообщали, что с начала военных действий уже 372 передвижных отделения Укрпочты начали работать в 9 областях Украины.

Проект передвижных отделений стартовал в Укрпочте в 2018 году из Черниговской области. Финансирование проекта осуществляется средствами Укрпочты и инвестициями ЕБРР в размере 33 млн евро на закупку и оснащение автомобилей передвижных почтовых отделений.

Экономическая правда