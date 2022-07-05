В РФ одобрили законопроект о спецмерах в экономике во время войны в Украине

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о спецмерах в экономике во время проведения так называемых "контртеррористических и других операций" за ее пределами ("специальной военной операцией" РФ называет вторжение в Украину).

Об этом пишет Forbes Russia.

При этом срок внесения поправок ко второму чтению законпороекта – до 16:00 5 июля.

Согласно законопроекту, правительство РФ получит право вводить специальные меры в сфере экономики "для обеспечения проведения вооруженными силами России, другими войсками, военными формированиями и органами контртеррористических и других операций за пределами территории страны.

При этом в такие меры входят, в частности, временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Также предусмотрено установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях.

"Речь идет о работе сверхурочно, работе в ночное время, выходных и праздничных днях, предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков", - пишет издание.

Также законопроект предусматривает запрет юридическим лицам, "независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности", отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа.

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"Именно сейчас, когда страны коллективного Запада наращивают военное присутствие на границе с Россией, усиливают санкционное давление и наращивают поставки оружия Украине, важность принятия указанных законопроектов невозможно переоценить", – заявил в Госдуме вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, прописанные в документе меры "носят временный характер и действуют исключительно в период проведения РФ специальных и контртеррористических операций за ее пределами".

"Данные поправки не предусматривают перепрофилирование мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд вооруженных сил, а также прекращение договоров предприятий ОПК перед контрагентами, заключенными вне рамок государственного оборонного заказа", – заявил Борисов.

Экономическая правда