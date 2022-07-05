Украина представила план быстрого восстановления за $17,4 миллиарда

Офис президента разработал план оперативного восстановления социальной инфраструктуры Украины под названием Fast Recovery – на его внедрение понадобится 17,5 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Соответствующий план правительство представило на конференции в Лугано в понедельник. Речь идет о восстановлении критически важной поврежденной инфраструктуры - "то, что нужно делать немедленно - прямо сейчас".

Общий бюджет составляет около 17,4 млрд долларов. Он включает в себя необходимость восстановления почти 40 тысяч объектов на деоккупированных территориях, среди которых почти 400 школ, около 300 садов, 300 больниц, а также объекты жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение).

"Все остальные объекты – это жилищная инфраструктура. Преимущественно, это многоэтажки и частные дома, чтобы люди могли вернуть свое жилье", – добавил Тимошенко. Он отметил, что план обновления Украины предусматривает создание новых рабочих городов, производств и локализации бизнес-проектов партнеров в Украине.