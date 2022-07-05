Курс валют на 5 июля: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривни в кассах банков 5 июля укрепился и составил 35,0-35,55 грн за доллар, на черном рынке гривна также укрепилась.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 5 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35,0-35,55 грн (курс на 4 июля – 35,2-35,65 грн);

Евро – 36,3-37,1 грн (курс на 4 июля – 35,2-35,65 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,2-35,6 грн, Сбербанк - 35,15-35,55 грн, Укрэксимбанк - 35,15-35,45 грн, Райффайзен - 35,3-35,9 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке укрепились после нескольких дней ослабления подряд. ,37 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором.