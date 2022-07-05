Киевстар, Vodafone и Датагруп-Volia внесут 400 миллионов в фонд United24: куда пойдут средства

Телеком-операторы Киевстар, Vodafone и Датагруп-Volia предоставят более 400 млн грн (более 13 млн долл.) благотворительных взносов в фонд United24. Это первые технологические компании, давшие деньги на развитие цифрового государства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Ни в какой другой стране мира у компаний не будет такого шанса приобщиться к внедрению самых передовых технологий на государственном уровне. Мы очень благодарны Киевстару, Vodafone и Датагруп-Volia, которые одними из первых поддержали развитие цифровой Украины в рамках United24.

Очень приятно, что именно украинский бизнес первым поддержал нашу инициативу", – заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Также на конференции Ukrainian Recovery Conference Минцифра подписала меморандумы о сотрудничестве с тремя компаниями – Киевстар, Vodafone и Датагруп-Volia.

"За 25 лет своего существования Киевстар инвестировал более 6 миллиардов долларов в экономику Украины и развитие телеком-рынка. Сегодня мы заявили о намерениях выделить для страны 300 000 000 грн помощи, которые будут использованы для восстановления цифровой инфраструктуры и противодействия информационным угрозам со стороны государства- агрессора.

Своим примером мы хотим вдохновить другие украинские и зарубежные компании поддержать инициативу Президента Украины по сбору пожертвований в пользу скорейшего восстановления мирного будущего нашего государства", - отметил президент компании Киевстар Александр Комаров.

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"С первых дней войны мы с государством работаем единой командой. Помогаем стране своими технологиями, международной экспертизой и инвестициями. Потому что верим в высокотехнологичную Украину, которую мир увидит еще после нашей победы", - добавила генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

В Минцифре говорят, что вместе с глобальными технологическими компаниями будет создана новая модель государственно-частного партнерства и "первая в мире страна достоинства и технологий".

Напомним:

В Лугано была представлена инициатива Digital4Freedom, в рамках которой крупнейшим технологическим компаниям мира был предложен "диджитал-лендлиз" для Украины.

Экономическая правда