В июне доходы госбюджета несколько упали, дефицит вырос почти до $5 миллиардов

В июне в общий фонд бюджета поступило 97,3 млрд гривен против более чем 100 млрд грн в мае, месячный дефицит достигает 141,2 млрд грн, или 4,8 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Среди налоговых и таможенных платежей наибольшие поступления получены от налога на доходы физических лиц и военного сбора (12,6 млрд грн), налога на добавленную стоимость на импортные товары (11,9 млрд грн), НДС с производимых в Украине товаров (11,7 млрд грн). Еще 8,6 млрд грн поступило от акцизов, 3,1 млрд грн – налога на прибыль предприятий и 2,8 млрд грн рентной платы за пользование недрами.

В Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования в июне поступило 37,9 млрд гривен.

Относительно расходов, с начала года они составили 1,033 трлн грн, из которых в июне – 248,7 млрд грн.

За январь – июнь бюджет исполнен с дефицитом в сумме 405,2 млрд грн (13,9 млрд долларов), в том числе общего фонда – 406,1 млрд грн, против запланированных росписью 642,6 млрд гривен. В июне дефицит бюджета составил 141,2 млрд. грн., или 4,8 млрд. долларов.

Фактические государственные заимствования в общий фонд бюджета с начала года составили 561,3 млрд. грн., или 133,5% от запланированных на этот период.

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Так, от размещения ОВГЗ привлечено 349,7 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 28,1 млрд грн (653,5 млн долл. США и 288,3 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 327,6 млрд грн, из которых 225 млрд гривен "напечатал" НБУ из-за выкупа облигаций.

Из внешних источников привлечено 211,6 млрд грн, в том числе – 41,3 млрд грн от Международного валютного фонда в рамках экстренной поддержки, 37,1 млрд грн макрофинансовой помощи от ЕС, 22,8 млрд грн ссуды правительства Канады и другие.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь – июнь составили 214,8 млрд грн (99,5% плана), платежи по обслуживанию – 86,6 млрд грн (99,4% плана).

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Напоминаем:

В мае общий фонд государственного бюджета сведен с дефицитом в 113,4 млрд грн, или 3,9 млрд долларов – с начала года он уже достигает 270,8 млрд грн.