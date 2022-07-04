Инфляция в Швейцарии ускорилась до максимума за 29 лет

В июне инфляция в Швейцарии поднялась до 3,4% в годовом исчислении по сравнению с 2,9% в мае, достигнув максимума с 29 лет.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Национального банка Швейцарии.

Отмечается, что показатель в 3,4% значительно превышает целевой показатель Национального банка Швейцарии в 2%.

Если рассчитывать показатель по методике Евросоюза, инфляция в Швейцарии составит 3,2%, тогда как в окружающих Швейцарию странах еврозоны она достигла 8,6%, отметил Bloomberg.

Согласно заявлению Нацбанка Швейцарии, война РФ с Украиной была "значительным фактором" ускорения роста цен в Швейцарии.

Другая важная причина - сохраняющиеся трудности с цепочками поставок.

В июне ЦБ Швейцарии увеличил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до минус 0,25% именно из-за повышения цен.

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Инфляционное давление остается высоким, и властям, возможно, придется поднимать ставки снова, не исключал тогда глава швейцарского ЦБ Томас Джордан.

Экономическая правда