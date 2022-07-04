Иран снижает стоимость своей нефти, чтобы конкурировать с РФ на рынке Китая – Bloomberg

Иран вынужден снижать стоимость своей нефти, чтобы конкурировать с РФ на рынке Китая.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

"Иран вынужден снижать стоимость своей и без того дешевой нефти еще больше, поскольку главный союзник получает большую опору на ключевом китайском рынке.

Китай стал важнейшим направлением для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить потоки после последствий ее вторжения в Украину. Это привело к ужесточению конкуренции с Ираном", - отмечает агентство.

"Единственная конкуренция между иранскими и российскими баррелями может возникнуть в Китае, что будет полностью в пользу Пекина", - сказал Вандана Хари, основатель Vanda Insights в Сингапуре.

"Это также, вероятно, заставит производителей Персидского залива обеспокоиться, увидев, что их ценные рынки увлечены сырой нефтью со значительными скидками", - добавил он.

Скидка на иранскую нефть по отношению к эталонной марке Brent составила 10 долл за баррель. До начала вторжения РФ в Украину и санкций в отношении российской нефти иранская нефть продавалась с дисконтом от 4 до 5 долл, добавляет Bloomberg.

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При этом, по словам трейдеров, более дешевая нефть из Ирана должна конкурировать с поставками российской Urals, которые прибудут на рынок Китая в августе 2022 года.

Экономическая правда