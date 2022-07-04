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Президент Казахстана заявил о готовности помочь ЕС с энергоресурсами

Понедельник, 4 июля 2022, 17:00 - Алексей Павлыш

Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

Об этом заявил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Токаева.

Отмечается, что Токаев выразил обеспокоенность по поводу угроз энергетической безопасности в мире.

По его словам, Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал "в целях стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках".

Токаев добавил, что Казахстан "предан развитию" устойчивых связей с ЕС – крупнейшим торговым партнером Казахстана.

Экономическая правда

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