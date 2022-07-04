В Украине арестовали имущество предприятий РФ и Беларуси более чем на 360 миллионов

В Украине наложили аресты на имущество предприятий РФ и Белоруссии стоимостью более 360 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офисом генерального прокурора обеспечено наложение ареста на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью свыше 10 млн грн и товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 млн. грн., принадлежащих предприятиям РФ и РБ.

В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, принадлежащие российским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, которые были ввезены и использовались с нарушением таможенного законодательства Украины", - говорится в сообщении.

В целях обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем ОГП на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты.

При этом ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 360 млн грн.

Досудебное расследование осуществляется БЭБ по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

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Экономическая правда