В Украине планируют построить 7,1 гигаватт новых мощностей зеленой энергетики – Минэнерго

Зеленая трансформация будет в центре послевоенного обновления Украины. Цель – построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе экспертной дискуссии высокого уровня "Зеленая энергетика для возобновления послевоенной Украины" ("Renewables to power post-war Ukraine"), сообщили в Минэнерго.

Участие в мероприятии также приняли Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, заместитель директора Секретариата энергетического сообщества Дирк Бушле, международные и украинские отраслевые эксперты.

По словам Галущенко, декарбонизацию энергетического сектора Украины планируют проводить, в частности, благодаря развитию безопасной и углеродно-нейтральной ядерной энергетики.

Также предполагается поэтапный отказ от угольных электростанций, развитие возобновляемых источников энергии, развертывание аккумулирующих мощностей.

"Наша цель – построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии, переходя на рыночные модели стимулирования зеленой энергетики, в частности, "зеленые" аукционы.

Мы также планируем на первом этапе установить 750 МВт аккумулирующих мощностей. Это повысит стабильность энергетической системы", – заявил Галущенко.

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По словам министра, весомый вклад в зеленую трансформацию может внести развитие водородной энергетики.

"Мы рассматриваем 10 ГВт экспорта водорода из Украины в ЕС, который очертила Еврокомиссия как наш стартовый показатель", – добавил глава Минэнерго.

"Получив статус кандидата на вступление в Европейский Союз, мы должны думать о достижении целей Европейского зеленого соглашения одновременно с другими государствами ЕС.

Мы будем разрабатывать нашу политику с полным уважением к европейскому законодательству, нашим будущим обязательствам по членству в ЕС и в полной координации с нашими европейскими партнерами", - резюмировал он.

Экономическая правда