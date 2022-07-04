Швейцария будет инвестировать в украинские климатические проекты "зеленого" восстановления

Швейцария после победы Украины в войне будет инвестировать в реализацию украинских государственных и частных климатических проектов "зеленого" восстановления.

Соответствующее соглашение подписало в Лугано, где проходит Конференция по восстановлению Украины, сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, речь идет о проектах в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и отходов.

Премьер добавил, что украинский бизнес получит доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода и двигать вперед "зеленую" трансформацию страны.

"В обмен на "зеленые" инвестиции Швейцария будет получать от Украины верифицированные результаты по смягчению изменения климата", – пояснил глава правительства.

Как добавили в Миндовкилля, соглашение между правительствами Украины и Швейцарии подписали профильные министры.

"Мы сделали первый практический шаг для внедрения Украиной рыночных механизмов климатического соглашения. Швейцария будет инвестировать в государственные и частные проекты по сокращению выбросов парниковых газов в различных сферах деятельности Украины - инфраструктуре, строительству, транспорту, энергетике. Вместо этого получит от Украины верифицированные результаты сокращения выбросов в атмосферу", - заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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По его словам, успешная реализация статьи 6 создаст в Украине новые каналы климатического финансирования и стимулы "зеленого" развития украинского бизнеса.

"Имплементационное соглашение к Парижскому соглашению между правительствами Украины и Швейцарии является хорошим стартом для "зеленого" послевоенного восстановления Украины и достижения климатических целей в рамках Парижского соглашения", - добавил он.

Экономическая правда