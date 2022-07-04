В "Дії" скоро можно будет проверять подлинность нотариальных документов
В приложении "Дія" в скором времени можно будет проверить подлинность нотариальных документов.
Об этом сообщает Минцифры в Telegram.
"Недавно правительство приняло новое постановление о проверке нотариальных документов через Действие. Поэтому первым будет возможность проверить через приложение подлинность нотариальных документов с помощью QR-кода", - говорят в министерстве.
Отмечается, что команда Минцифры работает над техническим запуском сервиса.
О результате обещают сообщить "совсем скоро" в соцсетях.
Напомним:
Министерство цифровой трансформации заявило о запуске бета-тестирования пенсионного удостоверения и вида на жительство в "Дії".
Экономическая правда
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