Германия впервые за более чем 30 лет отчитывается о дефиците торгового баланса

Впервые с 1991 года крупнейшая экономика ЕС, Германия, сообщила о месячном дефиците торгового баланса в результате существенного роста расходов на импорт.

Об этом сообщает Bloomberg.

В мае дефицит достиг 1 миллиарда евро, чего не происходило более 30 лет. Международные продажи неожиданно упали на 0,5%, тогда как импорт вырос на 2,7% – гораздо больше, чем ожидали экономисты.

Причина в том, что, с одной стороны, компании столкнулись с стремительным ростом расходов на импорт, а с другой – снижением спроса на их продукцию на фоне мрачных экономических перспектив.

"Неудивительно, что экспорт в нынешних условиях сокращается", - сказал Оливер Ракау, экономист Oxford Economics во Франкфурте. "Внимание направлено на импорт, и особенно – на ценовые изменения".

Полномасштабное вторжение России в Украину и карантинные меры Китая, связанные с COVID-19, подрывают работу международных цепей поставок, что имеет существенные последствия для экспортно-ориентированной экономики Германии.

Цены на импортные товары, такие как энергия, продукты питания и запчасти, используемые производителями, выросли более чем на 30% в мае в годовом исчислении, тогда как цены на экспорт выросли всего на 15%. Ракау отметил, что, хотя с учетом инфляции майские результаты будут выглядеть менее кардинально, это все равно будет иметь негативный вклад в экономический рост Германии, который также рассчитывается в реальном выражении.

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Учитывая рост стоимости жизни и высокую неопределенность, "перспективы для торговли довольно мрачны", сказал он.

Напоминаем:

В мае текущего года инфляция в Германии составила 7,9% в годовом выражении. Рост цен уже третий месяц становится рекордно высоким за всю историю объединенной страны. В марте и апреле 2022 года оно составило 7,3 и 7,4 процента соответственно.