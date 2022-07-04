Спрос на новые легковые автомобили в Украине вырос в месячном измерении, но в годовом – сократился в три раза

В Украине в июне зарегистрировали 2,9 тыс. новых легковых авто - спрос на новые авто постепенно увеличивается, но до показателей довоенного времени еще далеко.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

По сравнению с маем регистрации новых легковых автомобилей увеличились на 14%.

Однако такой июньский результат на 67% меньше, чем в прошлом году, говорят в ассоциации.

Отмечается, что лидером рынка первого летнего месяца 2022 года стала марка Toyota (456 авто - на 11% больше, чем в мае).

На втором месте - Renault (327 шт., +13%), замыкает топ-3 Volkswagen (263 авто, +56%).

Также в топ-5 - Hyundai (172 шт., +7%) и Skoda (168 авто, -10%).

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При этом, бестселлером луны стал автомобиль Renault Duster, в активе которого 168 регистраций.

"Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 17,8 тыс новых легковых авто, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - резюмировали в ассоциации.

Экономическая правда