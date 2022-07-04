Фармгигант MSD прекращает поставки в РФ вакцин от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита – СМИ

Американская MSD – одна из крупнейших фармкомпаний мира – прекращает поставки в РФ вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями. Но сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

По словам источников газеты, MSD разослала контрагентам сообщения о прекращении поставок в РФ вакцин от ветряной оспы ("Варивакс"), а также от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II).

Сообщения получил, в частности, пермский Центр иммунологии и вакцинации.

По словам соучредительницы АНО "Коллективный иммунитет" Антонины Обласовой, которая подтвердила информацию, по закону MSD сможет прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава о таких планах.

В Минздраве на запрос издания не ответили.

В MSD заявили, что "прилагают все усилия" для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в РФ отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения.

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Подтвердили информацию о прекращении сотрудничества с MSD и в принадлежащем ему холдинге "Нацимбио" - на площадке "Форта" с 2019 года было локализовано производство вакцин MSD от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека. Сейчас на площадке производят сезонные вакцины.

По данным газеты, у вакцин, которые перестают поставлять MSD, есть аналоги в России. Вакцину от ветряной оспы поставляет GSK, а от кори, краснухи и паротита "Вактривир" – "Микроген".

В пресс-службе Росздравнадзора заявляли, что в июне компания "МСД Фармасьютикалс" (российское представительство MSD) сообщила ведомство о планах прекратить производство некоторых вакцин.

Экономическая правда