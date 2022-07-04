В Минфине РФ предлагают отказаться от расходов на госпрограммы на 1,6 триллиона рублей

Минфин РФ предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам в 2023-2025 годах - оптимизация будет касаться 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Отмечается, что расходы могут быть уменьшены на 557 млрд рублей в 2023 году, на 539 млрд рублей в 2024 году.

В 2025 году по инерционному сценарию Минфин предложит отказаться от 534 млрд рублей расходов.

Представитель Минфина РФ сообщил, что "недоведение бюджетных ассигнований" – дополнительный фактор.

"Он был учтен в ходе проектирования для обеспечения сбалансированности федерального бюджета. Итоговая сумма по каждой государственной программе является результатом совокупности всех задействованных факторов, в частности – индексации социальных обязательств", – говорится в статье.

По словам представителя Минфина РФ, величина "недоказывания" рассчитывалась исходя из структуры расходов на каждую госпрограмму, но затрат на выполнение социальных обязательств, оплату труда или денежное обеспечение сокращения не коснется.

ВИДЕО ДНЯ

Куратор госпрограммы сам должен определить, от каких расходов отказаться, уточнил представитель министерства. Решение должно обеспечить приоритет расходов федерального бюджета на важнейшие и актуальные направления, подытожил собеседник.

Секвестр расходов коснется, в частности, следующих госпрограмм:

"Развитие транспортной системы" – 390 млрд рублей, около 130 млрд ежегодно;

"Научно-технологическое развитие" – 150 млрд за весь трехлетний период;

"Обеспечение обороноспособности страны" – 120 млрд за три года. В том числе – 42 млрд рублей расходов в 2023 году одновременно с увеличением расходов на индексацию выплат военнослужащим и на незапланированные ранее закупки. Общая стоимость госпрограммы увеличится на 27 млрд. рублей, до 1,89 трлн. рублей;

Госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в целом сокращается на 200 млрд. рублей в 2023 году (включая оптимизацию на 14 млрд. рублей). Снижение расходов в материалах Минфина объясняется прежде всего сокращением особых доходов, собираемых на специальные цели, на 186 млрд рублей.

В то же время по всем госпрограммам и непрограммным направлениям в целом расходы растут примерно на 1,6 трлн рублей ежегодно: 22,6 трлн, 23 трлн и 24 трлн рублей с 2023 по 2025 год соответственно.

Больше всего расходы планируют нарастить по госпрограмме "Социальная поддержка граждан": на 936,4 млрд рублей, до 3,4 трлн рублей; на 1 трлн рублей, до 3,6 трлн; на 1,2 трлн, до 3,9 трлн рублей соответственно.

По словам экспертов, оптимизация может затронуть прежде всего "провальные" по освоению средств нацпроектов. По словам профессора НИУ ВШЭ Мстислава Афанасьева, сокращение бюджетных ассигнований невелико по сравнению со всей расходной частью бюджета – 500 млрд рублей в год против 27 трлн.

По его оценке, сократятся расходы по тем контрактам госпрограмм и нацпроектам, которые не были востребованы бюджетополучателями.

Экономическая правда