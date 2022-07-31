Кабмин сохранил льготную цену на газ для обеспечения населения горячей водой

В пятницу Кабмин обязал газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг" до конца августа поставлять природный газ для горячего водоснабжения по цене 7,42 грн (с НДС) за кубометр.

Соответствующее постановление № 839 было утверждено правительством на заседании 29 июля.

Согласно ему, спецобязательства по реализации природного газа "Нафтогаз Трейдинг" продлили до конца августа. "Нафтогаз" должен обеспечить газоснабжающую компанию необходимыми объемами голубого топлива для производителей тепловой энергии, в частности ОСМД, ЖСК, управляющим многоквартирных домов, в объемах, необходимых для горячего водоснабжения.

Такое решение было обусловлено тем, что правительство перенесло вступление в силу своего предыдущего постановления № 812 до 1 сентября. Согласно ей должен был реализоваться новый порядок возложения спецобязательств (ПСО) на "Нафтогаз Трейдинг" по поставкам природного газа производителям тепла по льготным ценам до 31 марта 2023 года.

Также новым постановлением от 29 июля Кабмин изменил норматив для получения льгот в случае использования газа для индивидуального отопления, ранее составлявшего 4 кубометра газа на 1 кв.м. отапливаемой площади. Отныне начисления производятся с коэффициентом 0,1. То есть 0,4 кубометра газа за 1 кв. м. отапливаемой площади.

Напомним:

Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды на следующие два месяца: с 1 июня по 31 июля ГК "Нафтогаз Трейдинг" обязана продавать его за 7420 грн за 1000 кубометров (с НДС).