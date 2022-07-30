Катар перечислил пять миллионов долларов Министерству здавоохранения Украины

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Государственная организация Катара – фонда Qatar Fund For Development – ​​перечислила Министерству здравоохранения Украины 5 миллионов долларов в рамках инициативы United24.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве отметили, что средства будут направлены на закупку машин скорой медицинской помощи, а также наркозно-дыхательных аппаратов для проведения ингаляционной анестезии во время хирургических вмешательств в медучреждениях.

"Впервые за два месяца работы United24 на медицинскую помощь был внесен вклад от крупного фонда. Такие пожертвования от фондов критически важны для нас, ведь мы понимаем, что одним платежом можем закрыть большую потребность", – прокомментировал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Глава Минздрава поблагодарил фонд за существенный вклад в спасение жизней и пригласил другие организации к взаимодействию.