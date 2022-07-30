Россия под видом печенья вывозит из Судана контрабандное золото – CNN
Работники международного аэропорта Хартума в Судане обнаружили, что российский грузовой самолет, который по документам должен экспортировать печенье, на самом деле загружен золотом.
Об этом говорится в материале CNN.
Ценный груз обнаружили спустя несколько дней после начала вторжения России в Украину. В документах было указано, что самолет был загружен печеньем.
Следует отметить, что Судан крайне редко, если вообще экспортирует печенье.
Проверить груз решили работники бэк-офиса аэродрома, хотя и опасались пророссийское руководство Судана.
"Внутри трюма перед ними тянулись разноцветные коробки с печеньем. Прямо под ним были спрятаны деревянные ящики с самым ценным ресурсом Судана. Золотом. Приблизительно одна тонна", – говорится в материале.
Этот инцидент в феврале, о котором несколько официальных суданских источников рассказали CNN, является одним из 16 известных контрабандных полетов российского золота из Судана за последние полтора года.
Судан является третьим по объему производителем драгоценного металла в Африке.
Расследование журналистов выявило, что это продуманная россиянами схема ограбления богатств Судана в попытке укрепить Россию против более жестких санкций Запада. А также поддерживать финансирование военного сектора РФ.
Доказательства свидетельствуют, что Россия вступила в сговор с военным руководством Судана, позволяя миллиардам долларов золота проходить в обход суданского государства и лишать бедную страну сотен миллионов государственного дохода.
"Мы давно знали, что Россия эксплуатирует природные ресурсы Судана. Чтобы сохранить доступ к этим ресурсам Россия способствовала военному перевороту", — сказал CNN один бывший чиновник США, знакомый с этим делом.
В центре схемы между Москвой и военной хунтой Судана стоит Евгений Пригожин, российский олигарх и ключевой союзник президента Владимира Путина, считается владельцем частной военной компании Вагнера (ПВК Вагнер)
"Через Meroe Gold или других компаний, связанных с сотрудниками Пригожина, он разработал стратегию ограбления экономических ресурсов африканских стран, куда он вмешивается, в противоположность своей поддержке правительств", – рассказал следователь Лондонского центра "Досье" Денис Коротков.