Украина получит дополнительные 350 миллиардов долларов от Канады

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Кабинет Министров внес изменения в Основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения кредита от Канады.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что проект постановления разработан Минфином для возможности увеличения суммы льготного кредита на 0,45 млрд канадских долларов (0,351 млрд долл. США в эквиваленте) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.

В результате сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов – 1,131 млрд долл. США.

"Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в том числе на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей", - добавили в Минфине.

Напоминаем:

Канада предоставит Украине льготный кредит около 150 млн долларов США и инвестирует 115 млн долларов в проекты по поддержанию мира и безопасности и в гуманитарную помощь – в частности речь идет о сельскохозяйственных решениях, например, емкостях для хранения зерна.

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