Обстрелянный российскими ракетами ТРЦ Retroville полноценно возобновил работу

Retroville после обстрела 20 марта ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Торгово-развлекательный центр Retroville на столичном Виноградаре, поврежденный в марте российскими ракетами, полноценно возобновил работу с 29 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ в Facebook.

Для посетителей снова заработают более 50 магазинов и заведений. Среди них магазины одежды и белья, косметики, ювелирных украшений, кафе и рестораны.

Также возобновил работу кинотеатр Multiplex. Он будет работать каждый день:

С 12:00 до 22:00 по будням.

С 10:00 до 22:00 по выходным.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что торгово-развлекательный комплекс Retroville по проспекту Правды в Киеве после ремонта частично откроют 15 июня 2022 года.

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Девелоперская компания Stolitsa Group отмечала, что на ТРЦ Retroville ведутся ремонтные работы. Согласно плану три четверти площадей ТРЦ Retroville станут открытыми для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года.

Российские оккупанты обстреляли ТРЦ Retroville на Виноградаре в Киеве 20 марта. На месте попадания снаряда всю ночь работали спасатели и медики, восемь человек погибли.