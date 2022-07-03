Нардеп назвал самый дорогой автомобиль, который был завезен по "нулевой" растаможке

Ferrari

Самым дорогим авто, ввезенным с льготой стала Ferrari Roma 2020 года за 221,4 тысячи долларов.

Об этом написал нардеп Ярослав Железняк.

Он добавил, что сумма таможенной и налоговой льготы на эту растаможку составила 71,3 тыс дол.

Напоминаем:

С 1 апреля 2022 года украинцы могли растаможивать авто без уплаты налогов. Депутаты 21 июня отменили это решение и вернули обычное налогообложение, которое начинает работу с 1 июля.

За это время было завезено более 120 тысяч автомобилей.

По данным таможни, по запросу народного депутата Украины Алены Шкрум, по состоянию на начало мая из 30 тысяч авто, только 240 можно отнести к категории элитных (стоимостью более 1 миллиона гривен).