Криптопроект Цукерберга окончательно закроется

Пилотный проект компании Meta по службе денежных переводов с использованием собственного цифрового кошелька криптовалюты Novi завершится 1 сентября.

Об этом передает bloomberg.

С 21 июля пользователи больше не смогут добавлять деньги на свои счета, сказали в компании и посоветовали пользователям вывести свой баланс "как можно скорее". Клиенты не смогут получить доступ к своей истории транзакций или другим данным после завершения пилотного проекта.

Компания планирует использовать технологию Novi в будущих продуктах, например, в своем проекте метавселенной.

Напоминаем:

Meta запустила пилотный проект Novi в октябре 2021 вместо токена Diem Meta. И вскоре Diem Association продала банку Silvergate все активы собственного криптопроекта.

Впервые Facebook от Meta заговорил о стейблоинах в 2019 году – тогда компания объявила о сотрудничестве с десятками других компаний в рамках инициативы Libra. Однако впоследствии из-за регуляторного давления ряд партнеров отказался от проекта, и он сменил название на Diem.

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Libra была создана в 2019 году ассоциацией Libra Association, в которую вошли 27 организаций: Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo и другие известные компании.