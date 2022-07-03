Все разделы
Укр / Рус

Криптопроект Цукерберга окончательно закроется

Воскресенье, 3 июля 2022, 16:55 - Илья Колдомасов

Пилотный проект компании Meta по службе денежных переводов с использованием собственного цифрового кошелька криптовалюты Novi завершится 1 сентября.

Об этом передает bloomberg.

С 21 июля пользователи больше не смогут добавлять деньги на свои счета, сказали в компании и посоветовали пользователям вывести свой баланс "как можно скорее". Клиенты не смогут получить доступ к своей истории транзакций или другим данным после завершения пилотного проекта.

Компания планирует использовать технологию Novi в будущих продуктах, например, в своем проекте метавселенной.

Напоминаем:

Meta запустила пилотный проект Novi в октябре 2021 вместо токена Diem Meta. И вскоре Diem Association продала банку Silvergate все активы собственного криптопроекта.

Впервые Facebook от Meta заговорил о стейблоинах в 2019 году – тогда компания объявила о сотрудничестве с десятками других компаний в рамках инициативы Libra. Однако впоследствии из-за регуляторного давления ряд партнеров отказался от проекта, и он сменил название на Diem.

ВИДЕО ДНЯ

Libra была создана в 2019 году ассоциацией Libra Association, в которую вошли 27 организаций: Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo и другие известные компании.

криптовалюта Цукерберг
Материалы по теме
Падение Bitcoin просаживает акции майнинговых компаний 25 июня 2022, 10:54
Иран выключит электроэнергию майнерам криптовалют: причины 20 июня 2022, 17:20
На открытии торгов в понедельник биткоин торговался ниже 20 тысяч долларов 20 июня 2022, 12:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте