Правительство назначило временного главу Администрации морских портов
Воскресенье, 3 июля 2022, 17:55 -
Правительство назначило Острикова Алексея временным председателем ГП "Администрации морских портов Украины".
Об этом говорится в решении Кабмина.
Отмечается, что до назначения он работал заместителем главы по техническим вопросам и развитию инфраструктуры.
Также Кабмин назначил новых руководителей в три морских порта, это "Одесский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Черноморск" и "Морской торговый порт "Южный".
Напоминаем:
В Украине есть 18 портов, пять из них – были временно оккупированы в 2014 году, еще четыре – после начала полномасштабного вторжения России. Кроме того, шесть украинских портов заблокированы с моря.
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