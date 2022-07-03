Правительство назначило временного главу Администрации морских портов

Правительство назначило Острикова Алексея временным председателем ГП "Администрации морских портов Украины".

Об этом говорится в решении Кабмина.

Отмечается, что до назначения он работал заместителем главы по техническим вопросам и развитию инфраструктуры.

Также Кабмин назначил новых руководителей в три морских порта, это "Одесский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Черноморск" и "Морской торговый порт "Южный".

Напоминаем:

В Украине есть 18 портов, пять из них – были временно оккупированы в 2014 году, еще четыре – после начала полномасштабного вторжения России. Кроме того, шесть украинских портов заблокированы с моря.