Энергетическую компанию Украины передадут Минэкономики
Воскресенье, 3 июля 2022, 15:33 -
Правительство поручило передать Министерству экономики полномочия по управлению АО "Энергетическая компания Украины".
Об этом говорится в решении Кабмина.
Там также поручили Минэнерго, которому подчинялась компания, в течение месяца предпринять все необходимые шаги по передаче.
Напоминаем:
В 2021 году Кабмин отменил решение о ликвидации компании для того чтобы передать пакет ее в Центрэнерго в рамках создания вертикально интегрированной компании, которая пойдет на приватизацию.