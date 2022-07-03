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Энергетическую компанию Украины передадут Минэкономики

Воскресенье, 3 июля 2022, 15:33 - Илья Колдомасов

Правительство поручило передать Министерству экономики полномочия по управлению АО "Энергетическая компания Украины".

Об этом говорится в решении Кабмина.

Там также поручили Минэнерго, которому подчинялась компания, в течение месяца предпринять все необходимые шаги по передаче.

Напоминаем:

В 2021 году Кабмин отменил решение о ликвидации компании для того чтобы передать пакет ее в Центрэнерго в рамках создания вертикально интегрированной компании, которая пойдет на приватизацию.

Минэкономики энергетика
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