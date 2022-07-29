Германия могла уже войти в рецессию – это самая большая экономика Европы

Самая большая экономика Европы, Германия, могла уже войти в рецессию – во втором квартале экономический рост несколько сократился.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Федеральную службу статистики Германии.

Так, в пятницу страна сообщила, что экономика официально стагнировала во втором квартале с ростом 7,3%. Однако такая цифра округлена, а с учетом сотых рост ВВП страны замедлился на 0,04 п.п.: с 7,33% до 7,29%.

Агентство предусматривает, что в текущем квартале экономика Германии тоже покажет сокращение из-за ограниченных поставок газа из РФ и побуждают компании и домохозяйства готовиться к возможному зимнему дефициту.

Экономисты из Credit Suisse и Deutsche Bank прогнозировали квартальное сокращение ВВП страны со второй половины года и, по меньшей мере, до весны.

Обычно говорят, что страна находится в рецессии, когда валовой внутренний продукт падает в течение двух кварталов.

В настоящее время каждая шестая промышленная компания Германии планирует сократить производство или частично приостановить работу из-за роста затрат, в том числе из-за рекордных цен на голубое топливо. Кроме того, постоянный дефицит микросхем приведет к остановке производства на заводе Mercedes-Benz на следующей неделе, а уменьшающаяся потребительская уверенность может ухудшиться, если инфляция останется высокой.

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Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Германии вырастет на 1,2% в текущем году и на 0,8% в 2023 году.