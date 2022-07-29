Netflix предоставит гранты для украинцев в сфере искусства

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Популярный стриминговый сервис Netflix начинает сотрудничество с Украиной по поддержке украинских креаторов.

Об этом сообщает Украинская киноакадемия.

Кроме киноакадемии к сотрудничеству в программах креативной поддержки украинских креаторов присоединяется House of Europe.

Организации объявили о двух инициативах, которые должны помочь создателям из Украины, пострадавшим от войны или эвакуировавшимся в другие регионы, продолжать работать.

Программы будут обеспечивать финансовую поддержку и доступ к обучению и общению с экспертами.

Программа Украинской киноакадемии предусматривает:

48 грантов на разработку сценариев по 15 тыс. долларов каждый для команд опытных кинопрофессионалов из двух человек (сценариста и продюсера);

эксклюзивные онлайн сессии с международными специалистами отрасли.

Программа под руководством House of Europe:

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100 стипендий по 1000 евро для создателей всех уровней;

обучение процессу кинопроизводства, пост-продакшну и питчингу от Netflix для профессионалов начального и среднего уровня.

Кандидаты могут подавать заявки на сайтах House of Europe и Украинской киноакадемии с 28 июля 2022 года.