Netflix предоставит гранты для украинцев в сфере искусства
Пятница, 29 июля 2022, 18:55 -
Популярный стриминговый сервис Netflix начинает сотрудничество с Украиной по поддержке украинских креаторов.
Об этом сообщает Украинская киноакадемия.
Кроме киноакадемии к сотрудничеству в программах креативной поддержки украинских креаторов присоединяется House of Europe.
Организации объявили о двух инициативах, которые должны помочь создателям из Украины, пострадавшим от войны или эвакуировавшимся в другие регионы, продолжать работать.
Программы будут обеспечивать финансовую поддержку и доступ к обучению и общению с экспертами.
Программа Украинской киноакадемии предусматривает:
- 48 грантов на разработку сценариев по 15 тыс. долларов каждый для команд опытных кинопрофессионалов из двух человек (сценариста и продюсера);
- эксклюзивные онлайн сессии с международными специалистами отрасли.
Программа под руководством House of Europe:
ВИДЕО ДНЯ
- 100 стипендий по 1000 евро для создателей всех уровней;
- обучение процессу кинопроизводства, пост-продакшну и питчингу от Netflix для профессионалов начального и среднего уровня.
Кандидаты могут подавать заявки на сайтах House of Europe и Украинской киноакадемии с 28 июля 2022 года.