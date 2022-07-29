Руководство производителя ракет "Калибр" в полном составе не попало под санкции

Ни на одного из топ-менеджеров крупнейшего российского военно-промышленного концерна "Алмаз-Антей", включая гендиректора, пока не были наложены ни украинские, ни западные санкции.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor, осуществляющих мониторинг введенных санкций против России.

Концерн известен в мире, прежде всего, как производитель крылатых ракет "Калибр". В целом специализируется на производстве противовоздушной, противоракетной обороны, а также зенитно-ракетных комплексов.

В состав концерна также входят более 60 военных предприятий, производящих такое военное оборудование, как комплексы ПВО С-300, С-400, С-500, зенитные ракетные комплексы Бук-М2, Бук-М3, комплексы ПВО малой дальности ОСА-АКМ, Тор-М1, Тор-М2, активно используемые в захватнической войне против Украины.

"В то же время сам концерн "Алмаз-Антей" находится под санкциями США, ЕС, Британии, Украины, Канады, Швейцарии и других участников санкционной коалиции против РФ", - говорится в сообщении.

В то же время, под санкции США, ЕС, Великобритании, Украины и других стран пока не попали генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков; генеральный конструктор Павел Созинов, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию Сергей Друзин, а также остальные топ-менеджеры концерна.

Ян Новиков вошел в руководящий состав концерна через 2 года после избрания Путина президентом РФ, - тогда он стал заместителем генерального директора "Алмаз-Антея". Пост генерального директора концерна Новиков получил в 2015 году.

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Через 5 месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину Новиков получил из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу звание героя России за "выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники".

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI, объем продаж оружия концерном "Алмаз-Антей" в 2020 году составил 6,04 млрд долларов, что вывело его на 17 место в списке крупнейших военно-промышленных компаний мира.

Согласно рейтингу SIPRI Алмаз-Антей является наиболее успешной компанией России в этой отрасли.

В начале июля издание Reuters сообщило, что почти три десятка руководителей российских военных компаний и по меньшей мере 14 производящих оружие роскомпаний не попали под санкции Соединенных Штатов, Евросоюза или Великобритании.

Ранее аналитики Trap Aggressor сообщали о том, что 8 из 9 руководителей оборонного гиганта "Ростех" не находятся под санкциями ЕС и партнеров.

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Экономическая правда