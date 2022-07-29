Рада приняла законопроект о бомбоубежищах и укрытиях в новостройках

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7398, согласно которому новое жилье, которое будет строиться в Украине, должно иметь собственное бомбоубежище или доступ к укрытию, расположенному неподалеку.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Документ в общей сложности поддержали 280 народных депутатов.

Отмечается, что цель законопроекта - создание сети укрытий, защищающих людей от воздушных или химических атак.

В частности, предполагается включать в состав градостроительной документации на региональном и местном уровнях и проектной документации на строительство объектов со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями отдельный раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты, а при несоблюдении этих требований - отказывать в выдачи сертификата о принятии в эксплуатацию оконченного строительством объекта.

Также в законопроекте говорится, что доступ к укрытиям должны иметь в частности маломобильные группы населения и лица с инвалидностью.

Кроме того, предусмотрено, что на период военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены, в принятых в эксплуатацию многоквартирных домах, в отношении которых имеются технические условия, но не завершена процедура присоединения к электрическим сетям, электрическая энергия на технические цели (общедомовые нужды ) продается по ценам, определенным как для коллективного бытового потребителя.

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То есть тариф на электроэнергию для застройщика выше, чем тариф для населения.

"Сейчас пока дом не подключили, тариф считают как для застройщика и люди вынуждены переплачивать. Принятая в законопроекте норма устраняет эту проблему", - пояснила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Экономическая правда