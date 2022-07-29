Падение сельского хозяйства обусловит сокращение ВВП на 3% - НБУ

Сокращение на 30% валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве Украины обусловит падение ВВП страны на 3 процентных пункта.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка, ответ НБУ на запрос Экономической правды.

Так, по данным Минагрополитики, сев в 2022 году проведен на площади 13,4 млн га, что на 20,6% меньше по сравнению с прошлым годом. НБУ также оценивает, что около 30% озимых посевов оказались на территории активных боевых действий или под оккупацией.

На украинских урожаях отразятся трудности с проведением уборочной кампании в прифронтовых регионах, в частности, вследствие физического уничтожения посевов, техники и элеваторов. Урожайность большинства культур сократится из-за смещения сроков внесения или недостаточного объема удобрений и средств защиты растений.

Как следствие, урожаи зерновых и овощей в 2022 году будут на 40% меньше, чем в прошлом году, а подсолнечника – почти вполовину меньше. Что касается животноводства, потери поголовья будут составлять 15-20% по разным видам деятельности.

Следовательно, валовая добавленная стоимость сельского хозяйства в этом году сократится на около 30%, что обусловит около 3 в. п. отрицательного вклада в изменение ВВП. Ожидается более глубокое падение в III и IV кварталах года, ведь показатели будут сравниваться с высокой базой в прошлом году, когда были собраны рекордные урожаи.

Проблемы с экспортом, потерянные или заполненные предыдущим урожаем мощности для хранения зерна, а также падение закупочных цен на агропродукцию, закладывают значительные риски для финансового состояния агропроизводителей и, соответственно, для урожая в следующем году.

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Впрочем, в последующие годы после освобождения территорий и налаживания логистики объемы урожая будут расти на 11–12%, хотя и будут оставаться меньше довоенного уровня из-за потерь, понесенных аграриями (поражение земель, украденная техника, разрушенные элеваторы и т.п.).