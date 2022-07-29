Курс валют на 29 июля: гривня приближается к 42 доллару

Средний курс гривни на черном рынке 29 июля продолжил ослабевать, и средние котировки выросли до 41,82 – 42,94 грн за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

Так, котировка гривни против доллара на черном рынке ускоряет начавшееся на прошлой неделе падение. На 14:10 курс доллара составляет 41,82 – 42,94 грн, а днем ранее колебались на уровне 40,49 – 40,77 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 39,9 – 40,95 грн (курс на 28 июля – 39,4 – 40,5 грн);

Евро – 30,0 – 41,5 грн (курс на 28 июля – 39,0 – 40,4 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 39,4 - 39,95 грн, Сбербанк - 39,5-39,95 грн, Укрэксимбанк - 39,45-39,95 грн, Райффайзен - 39,9-40,7 грн.

Кроме того, банки отпустили свой курс для безналичных расчетов в валюте. Так, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 37,037 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Укрэксимбанке – 39,95 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 37,0 грн.

Напоминаем:

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Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США. Сразу после этого средний курс гривни на черном рынке 21 июля рухнул почти на гривну по сравнению с утренними котировками и продолжил падение в последующие дни.

В НБУ говорят, что такая динамика временная, хотя разница между официальным и наличным курсами гривни все равно будет.