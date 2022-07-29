Автоконцерн Stellantis из-за опасений санкций закрыл завод в Китае

Автомобильная корпорация Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) отказалась от совместного производства машин Jeep в Китае из-за опасений возможных санкций в будущем.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал главный исполнительный директор компании Карлос Таварес.

Завод концерна проработал в Китае 12 лет, о его закрытии было объявлено 18 июля.

По словам Тавареса, в последние годы компания сталкивалась с большим количеством случаев политического вмешательства в работу бизнеса на китайском рынке.

"Мы не хотим оказаться жертвой взаимных санкций, как это недавно произошло с другими компаниями в других частях света", – пояснил он.

В Stellantis ранее говорили, что созданное в 2021 году совместное предприятие с китайской Guangzhou Automobile Group было убыточным.

Формальным поводом к прекращению сотрудничества Stellantis назвал "отсутствие прогресса" в последние годы.

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Экономическая правда