"Укрэнерго" выделит 2,5 миллиарда на стратегический запас угля на зиму
НЭК "Укрэнерго" по поручению Кабмина будет финансировать создание стратегического запаса угля - на это будет выделено 2,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго" в Facebook.
Отмечается, что этот резерв гарантирует, что в течение отопительного сезона во время войны у украинских тепловых электростанций будет достаточно топлива, чтобы бесперебойно снабжать электроэнергией военных, бытовых потребителей, больницы, коммунальные предприятия и т.д.
"В соответствии с возложенными правительством спецобязанностями "Укрэнерго" предоставит ГП "Укрвугілля" беспроцентный заем в 2,5 млрд грн для закупки угля по рыночной цене", - добавили в компании.
В свою очередь "Укрвугілля" необходимо будет купить топливо и отправить его на ответственное хранение.
"Приоритет будет предоставляться углям отечественной добычи, чтобы поддержать украинских шахтеров", – подчеркнули в компании.