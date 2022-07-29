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Реальные зарплаты украинцев сократятся более чем на четверть – НБУ

Пятница, 29 июля 2022, 12:02 - Экономическая правда
 
НБУ

Номинальные зарплаты украинцев в этом году сократятся на 12%, а в реальном измерении – на 27%.

Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Ожидается, что в дальнейшем с восстановлением экономики, оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году.

Но с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты в конце 2024 года будут все еще ниже довоенного уровня.

Опрос НБУ продемонстрировал, что предприятия пытались выплачивать зарплату, а некоторые из них производили дополнительные выплаты или оказывали материальную помощь, даже если деятельность предприятия была остановлена.

Но с продолжением боевых действий предприятия чаще увольняют персонал и преимущественно не в состоянии платить довоенную зарплату.

Среди крупных компаний, особенно международных, преобладают те, кто выплачивал зарплату полностью. Впрочем, даже эти компании оптимизируют расходы на персонал.

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Среди малого и среднего бизнеса устойчивости меньше, соответственно увольнений и снижения зарплат больше

"По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в мае составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем", – добавили в НБУ.

Экономическая правда

НБУ зарплата инфляция безработица
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