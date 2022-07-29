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Укрзализныця ускоряет два международных поезда

Пятница, 29 июля 2022, 10:25 - Алексей Павлыш

"Укрзализныця" объявила, что с середины августа ускоряет два международных поезда и меняет время их отправления.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 15 августа поезд №67 Киев – Варшава будет отправляться из Киева в 17:27 (вместо 18:23) и прибывать в Варшаву в 10:04 (вместо 11:33).

Кроме того, с учетом роста спроса на это направление УЗ добавляет к поезду еще два вагона. Они будут курсировать с 7 августа, а продажа билетов на них начнется с 29 июля.

С 16 августа поезд №24 Хелм – Киев будет отправляться из Хелма в 16:46 (вместо 16:05) и прибывать в Киев по предварительному расписанию в 07:29.

Экономическая правда

Укрзализныця
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