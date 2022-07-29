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Оператор "Сахалина-2" хочет, чтобы клиенты платили за газ через российский банк – Bloomberg

Пятница, 29 июля 2022, 09:37 - Алексей Павлыш

Оператор проекта "Сахалин-2" сообщил покупателям сжиженного природного газа о необходимых изменениях в их соглашениях, в том числе по переходу на российский банк.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, условия контрактов – валюта, объемы, цены и места доставки останутся без изменений.

"Эта бюрократическая волокита может привести к задержке жизненно важных поставок топлива именно тогда, когда мир борется с дефицитом топлива и резким ростом цен на энергоносители.

По словам источников, переход на российский банк может усложнить процесс, поскольку покупатели стремятся убедиться, что они не нарушают никаких санкций", – пишет агентство.

Экономическая правда

Россия газ банки
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