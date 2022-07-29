Производитель продуктов питания Kraft Heinz сокращает присутствие на рынке РФ – СМИ

Американский производитель питания Kraft Heinz, крупнейшим акцинером которого является Berkshire Hathaway Уоррен Баффета, выставил на продажу свой бизнес по выпуску детских каш, пюре и другого детского питания.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что стоимость бизнеса, который компания выставила на продажу, оценивается в 3 млрд. рублей.

По данным газеты, компания выставила на продажу предприятия "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 000 тонн сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды "Умница" и "Сами с усами".

В Kraft Heinz заявили, что не комментируют "рыночные слухи".

Американская Kraft Heinz создана в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods. Ее крупнейший акционер – Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

В портфель брендов входят марки Kraft, Heinz, Philadelphia, Maxwell House и другие, глобальная выручка в 2021 году – более $26 млрд.

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В России компания также владеет предприятием "Петропродукт-Отрадное" в Ленинградской области. На нем она производит кетчупы, соусы, консервированные продукты. Этот бизнес, который приносит Kraft Heinz основную часть выручки в России, не продает компания, уточнили собеседники газеты.

Экономическая правда