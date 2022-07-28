На фоне "газового кризиса" мир может сжечь рекордные объемы угля

Мировое потребление угля достигнет рекорда 2013 года, поскольку европейские экономики работают над сохранением запасов природного газа и переходят на уголь.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

Потребление угля в ЕС в текущем году вырастет на 7%, прогнозирует МЭА, ведь страны пытаются накопить газ на зиму, поскольку российские поставки становятся все более неопределенными.

Агентство ожидает, что высокий спрос на уголь сохранится во второй половине года после того, как ряд стран ЕС продлили срок службы угольных электростанций или вновь открыли их, чтобы гарантировать энергоснабжение.

Спрос на уголь растет, несмотря на то, что страны обязались сократить выбросы углекислого газа в ближайшие годы, что потребует ограничения использования наиболее "грязного" ископаемого топлива.

Энергетический сектор внесет наибольший вклад в нынешнее увеличение потребления в ЕС, причем, по оценкам МЭА, спрос на электроэнергию вырастет на 16% в 2022 году.

Потребление угля в Европе также возросло на 14% в прошлом году, поскольку экономика восстановилась после карантина из-за COVID-19, который уменьшит спрос на электроэнергию.

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Замедление экономики Китая привело к снижению общего спроса на уголь в этом году, заявило МЭА, добавив, что оно ожидает роста потребления на 0,3% в 2023 году.

Напоминаем:

Президент Европейской комиссии предостерегла страны ЕС от возвращения к использованию ископаемого топлива, а наращивали инвестиции в возобновляемую энергетику в условиях сокращения поставок газа из РФ.

Цены на газ в Европе взлетели на 20% до почти 2300 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом поставок – последний раз такие цены наблюдались после полномасштабного вторжения РФ в Украину.