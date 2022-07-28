Креативный директор Balenciaga стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24

Грузинский дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия стал амбассадором государственной фандрейзинговой платформы UNITED24.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Демна стал амбассадором платформы United24 по направлению "Восстановление Украины" для помощи временно перемещенным лицам.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский лично поблагодарил его "за решимость в поддержке Украины, которую он и дом моды выразили во время показа Balenciaga Winter 22 в марте этого года, когда креативный директор поделился с гостями своим опытом беженца".

"Спасибо за вашу поддержку, она очень ценна. Крайне важно удерживать внимание мира на Украине, чтобы помочь отстроить нашу страну", - сказал Зеленский.

"Я считаю честью стать амбассадором United24. Я очень хорошо знаю и чувствую боль, которую переживают украинцы. Я много думал, как могу помочь Украине и всем беженцам, которые хотят вернуться домой. Вот почему я решил сосредоточиться на гуманитарном направлении "Восстановление Украины".

А специальный свитшот, который мы создали в Balenciaga, станет своеобразным сообщением о поддержке Украины", - рассказал Демна.

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В поддержку платформы United24 Balenciaga создала специальный свитшот. 100% прибыли по его продаже будет перечислено на направление "Восстановление Украины".

фото: оп

Благотворительные свитшоты будут доступны для заказа с 28 июля эксклюзивно на united24-demna.balenciaga.com.

Экономическая правда