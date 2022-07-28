Работодатели, трудоустроившие переселенцев, получили более 37 миллионов компенсации от государства

НБУ

Работодатели получили более 37,3 миллионов гривен на компенсации заработной платы внутренне перемещенным лицам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Решение о предоставлении средств приняли по 5030 предпринимателей за трудоустройство 8415 человек.

В ведомстве пояснили, что программа компенсации расходов на оплату труда ВПЛ предусматривает предоставление работодателям выплаты в размере 6,5 тыс. грн за каждого трудоустроенного вынужденного переселенца.

Участники программы получают такую ​​помощь в течение 2 месяцев.

Чтобы получить денежные средства, работодатель должен заключить трудовой контракт с внутренне перемещенным лицом и зарегистрировать данные о нем на портале Дія.

Через 5 дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления.

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Участниками программы могут стать работодатели, стоящие на учете в качестве плательщиков ЕСВ и подали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год. Бюджетные организации или фонды социального страхования не имеют права на выплаты.