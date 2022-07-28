Coca-Cola перестанет выпускать напиток Sprite в зеленых бутылках: ради экологии

Новый дизайн бутылок Sprite ФОТ0: COCA-COLA

Компания Coca-Cola с 1 августа полностью откажется от использования зеленого пластика в производстве бутылок для напитка Sprite и заменит его прозрачным в рамках новой экологической политики.

Об этом пишет CNN Business со ссылкой на заявление компании.

Таким образом, Coca-Cola стремится упростить процесс переработки упаковки и сократить количество пластиковых отходов.

Отмечается, что пластик, который использует сейчас Coca-Cola, содержит добавку - зеленый полиэтилентерефталат (ПЭТ). Из-за красителя бутылки Sprite невозможно переработать для повторного использования вместе с большинством прозрачных упаковок – он окрашивает все сырье в зеленый цвет.

Переход на прозрачный пластик поможет производителю облегчить процесс переработки и сократить количество отходов в долгосрочной перспективе, поясняет CNN Business.

"Отказ от красителей в бутылках улучшит качество переработанного материала.

Прозрачную упаковку Sprite можно будет переработать в новую, тем самым компания внесет свой вклад в развитие экономики замкнутого цикла использования пластика", - заявил гендиректор компании R3CYCLE, занимающейся решением вопросов вторичного использования и переработки для Coca-Cola, Джулиан Очоа.

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Кроме этого, Coca-Cola обновила логотип и дизайн бутылок Sprite – фирменный зеленый оттенок останется на этикетках напитка.

Экономическая правда