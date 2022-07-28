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Volkswagen презентовал первый прототип летательного такси

Четверг, 28 июля 2022, 12:10 - Экономическая правда
 
Volkswagen

Немецкий концерн Volkswagen ведет разработку беспилотного летательного такси V.MO, первый прототип которого представили в Пекине.

Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.

"Летальное такси" Volkswagen V.MO разрабатывают в китайском подразделении концерна. Первый прототип разработчики назвали Flying Tiger ("летательный тигр").

Летательный аппарат имеет 11,2 м в длину и размах крыльев в 10,6 м. Его поднимают в воздух восемь винтов, еще два пропеллера отвечают за движение вперед. Вращаются они с помощью электромоторов. Взлет и посадка совершаются вертикально.

Ожидается, что беспилотник Volkswagen V.MO пройдет первые тесты в конце этого года. Полученная в ходе испытаний информация позволит создать более совершенный прототип, который должны подготовить к 2023 году.

Серийное воздушное такси Volkswagen сможет взять на борт четырех пассажиров с багажом. Его запас хода составит около 200 км. Летательный аппарат будет передвигаться в полностью беспилотном режиме.

Руководство Volkswagen считает, что в скором будущем летательные такси станут привычным явлением в крупных городах.

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