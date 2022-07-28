Крюковский вагоностроительный завод приступил к изготовлению вагонов-платформ для евроколеи

Крюковский вагоностроительный завод ведет переговоры с европейскими операторами и лизинговыми компаниями по изготовлению вагонов под европейские колеи 1435 мм.

Об этом сообщила Railway Gazette International, передает liga.net.

Отмечается, что предприятие уже завершило испытания двух прототипов вагона-платформы, разработанного по европейским стандартам.

Также начался процесс одобрения Европейским железнодорожным агентством. Серийное производство вагонов планируется запустить с первого квартала 2023 года.

80-футовый вагон-платформа типа Sggrss имеет следующие характеристики:

длина с буферами – 26,39 м;

высота погрузочного пола – 1155 мм;

вес вагона (тара) – 27 т;

грузоподъемность – 108 тонн.

По прогнозам, прототип Sggrss 90-футовой платформы будет готов к испытаниям в третьем квартале 2022 года и одобрен в 2023 году.

КВСЗ имеет планы и по другим типам вагонов для удовлетворения потребностей ЕС. В компании заявили, что готовы покупать заказы от европейских клиентов.