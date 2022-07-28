Крюковский вагоностроительный завод приступил к изготовлению вагонов-платформ для евроколеи
Крюковский вагоностроительный завод ведет переговоры с европейскими операторами и лизинговыми компаниями по изготовлению вагонов под европейские колеи 1435 мм.
Об этом сообщила Railway Gazette International, передает liga.net.
Отмечается, что предприятие уже завершило испытания двух прототипов вагона-платформы, разработанного по европейским стандартам.
Также начался процесс одобрения Европейским железнодорожным агентством. Серийное производство вагонов планируется запустить с первого квартала 2023 года.
80-футовый вагон-платформа типа Sggrss имеет следующие характеристики:
- длина с буферами – 26,39 м;
- высота погрузочного пола – 1155 мм;
- вес вагона (тара) – 27 т;
- грузоподъемность – 108 тонн.
По прогнозам, прототип Sggrss 90-футовой платформы будет готов к испытаниям в третьем квартале 2022 года и одобрен в 2023 году.
КВСЗ имеет планы и по другим типам вагонов для удовлетворения потребностей ЕС. В компании заявили, что готовы покупать заказы от европейских клиентов.