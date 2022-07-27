Польша потратила 1% ВВП страны для поддержки украинских беженцев

Расходы властей и граждан Польши на поддержку украинских беженцев в этом году превысят 25 миллиардов злотых (5,3 миллиарда долларов), что составляет почти 1% ВВП страны.

Об этом свидетельствуют подсчеты польского государственного аналитического центра, передает Bloomberg.

За первые три месяца после начала войны поляки потратили 10 млрд. злотых на помощь.

По данным Польского экономического института, правительство и местные власти выделили около 15,9 млрд злотых на социальные выплаты, здравоохранение и образование для беженцев.

В Польше с начала российского вторжения в Украину поселились более 2 млн. украинцев. Их поддержали не только власти, но и массово граждане, многие из которых приняли беженцев в своих домах.

Исследование проводилось на основе опроса 2200 взрослых и проведенном с 25 апреля по 19 мая. Он демонстрирует, что 70% поляков приняли участие в оказании помощи украинцам.

Но война продолжается и к началу мая количество людей, вовлеченных в помощь украинским беженцам, уменьшилось до 57%.

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Исследователи PIE отмечают, что среди поляков растет чувство усталости, ведь прибытие беженцев приводит к резкому росту арендной платы и погрузке на школы. В то же время, это означает, что государство будет играть еще большую роль в поддержке украинцев в будущем, отмечают аналитики.