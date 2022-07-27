Минцифры провело тест-драйв Starlink на скорости 130 км/ч: что показали результаты

фото: минцифры

Минцифры провело тест-драйв, как работает интернет от Starlink на скорости 130 км/ч: результаты показали, что терминалы можно использовать даже в дороге на высокой скорости.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что на скорости 130 км/ч удалось посмотреть влага Действия на YouTube.

"Команда Space X советует использовать терминалы только в фиксированном месте. Однако полномасштабная война подбрасывает новые вызовы, требующие нестандартных решений. Поэтому мы протестовали, сможет ли Starlink работать еще во время движения: на транспорте или железной дороге", - пояснил руководитель по развитию фиксированного. интернета Минцифры Андрей Набок.

Спидтест показал в среднем 100 мегабит/с. С таким интернетом можно смотреть видео, общаться онлайн и обмениваться файлами нескольким десяткам людей одновременно, пояснили в Минцифре.

"В мирной жизни это может стать отличным решением, чтобы покрыть интернет железную дорогу. Так украинцы смогут смотреть фильмы, слушать музыку и быть на связи с близкими в поезде", - говорится в сообщении.

Чтобы проверить качество и стабильность интернета от Starlink в пути, в Минцифре:

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использовали автомобильный преобразователь тока для питания терминала;

зафиксировали антенну горизонтально на автомобильной шине;

разработали скрипты для автоматических спидтестов и определение стабильности соединения;

отслеживали через GoPro, какие препятствия влияли на соединение.

Технические показатели во время всего тест-драйва можно просмотреть на дашборде.

Результаты тестирования будут переданы в Space Х для дальнейшего изучения. В Минцифри добавили, что в настоящее время более 12 тысяч терминалов Starlink сейчас помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам бесперебойно работать.

Экономическая правда