В Полтавской области восстановили скважину, которая дает 200 тысяч кубометров газа в сутки

"Нафтогаз" восстановил скважину по добыче газа в Полтавской области, она способна обеспечивать около 200 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза" в Telegram.

Эту разведывательную скважину впервые запустили в работу еще в 2008 году, тогда новая залежь обеспечила значительный приток углеводородов. С этого времени скважина дала более 83 млн куб. украинского газа.

Но со временем начала сбавлять свой дебит и окончательно остановилась, поэтому в "Нафтогазе" начали искать решение для ее восстановления.

Специалисты по геологоразработке и геофизике совместно с департаментом геофизики АО "Укргаздобыча" пересмотрели имеющиеся геофизические сведения по скважине и предложили опробовать перспективные горизонты, залегающие выше ранее эксплуатируемых.

Для этого после длительного анализа и консультаций провели капитальный ремонт скважины.