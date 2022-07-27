Сколько людей в Украине потеряли работу с начала войны – исследование

За последний месяц количество людей, потерявших работу с начала большой войны, возросло до 39%.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Опрос показал, что сегодня среди тех, кто имел работу до войны, сейчас работают 59%. Из них полноценно – 34%, отдаленно или частично – 19%, еще 6% нашли новую работу.

В то же время возросло количество тех, кто работу все же потерял – с 35% в июне до 39% в июле. Среди последних больше всего жителей востока, женщин, беднейших, работающих в частном секторе или имеющих собственное дело, а также внутренне перемещенных лиц.

Половина работающих получают зарплату меньше, чем до войны, на 10% и больше процентов. У 43% зарплата не изменилась, у 9% – выросла.

Больше всего тех, кто почувствовал снижение доходов среди работающих сейчас отдаленно или частично и предпринимателей. В то время как среди государственных служащих относительное большинство сохранило предыдущую зарплату.

И даже несмотря на это, относительное большинство (57%) готово продолжать работать даже в случае уменьшения заработной платы, 40% – будут искать новую работу.

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83% трудоустроенных уверены в сохранении своего рабочего места в следующие полгода, не уверены – 11%. Больше последних среди тех, чья зарплата уменьшилась более чем на 50%.

Доминирующим критерием в выборе желаемой работы сегодня остается зарплата (70%).

"Зарплата олицетворяет финансовую безопасность и позволяет удовлетворять базовые потребности личности - этот уровень потребностей является естественным во время войны", - объясняют аналитики.

Также относительно важным для респондентов график и безопасность места работы (23-24%). Социальные гарантии важны для 17%, отношения в коллективе – 16%, возможность работать дистанционно – для 10%.

Карьера, престижность и социальный статус во время войны на самых низких ступенях критериев в выборе нового места труда (3-7%), поскольку такие уровни потребностей не актуальны для большинства во время войны из-за количества угроз и рисков для жизни.